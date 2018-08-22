На Сумщині автомобіль з пасажирами перекинувся в кювет: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На трасі у Сумській області автомобіль з пасажирами потрапив у ДТП, через що постраждали п'ятеро людей. Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції, передає УНН.
"Аварія сталася вчора близько 18:00 на автодорозі Туранівка-Імшана Ямпільського району. Водій автомобіля УАЗ 3303-01 не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб з'їхав у правий кювет і перекинувся", - йдеться в повідомленні.
Попередньо було встановлено, що водій "УАЗу", 20-річний місцевий житель, був тверезий. За його словами, він саме віз працівників підприємства, де й сам працює, по домівках, коли автомобіль з незрозумілих причин почало "тягнути" направо.
"На момент ДТП в автівці, окрім водія, знаходились 10 громадян. З місця події карета "швидкої" забрала одну пасажирку, ще четверо осіб самостійно звернулися до Ямпільської лікарні за медичною допомогою. Сам водій не постраждав. Троє з п'ятьох потерпілих пасажирів знаходяться у медзакладі на стаціонарному лікуванні. Окрім закритої черепно-мозкової травми та струсу головного мозку у всіх трьох, їм діагностовано додатково: у 39-річної жінки - скальпована рана на лобі та забої грудної клітини та шийного відділу хребта, у 34-річної та 28-річної жінок - забійні рани тімені та забої правого плечового суглобу", - розповіли в поліції.
Автомобіль з місця події евакуатором доставили до штрафмайданчика Ямпільського відділення поліції. Тривають подальші перевірки за цим фактом.
Нагадаємо, на Львівщині туристичний автобус зіткнувся з легковиком. Внаслідок ДТП постраждали троє людей.