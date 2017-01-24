На "субсидионной игле" сидит большая часть населения Украины - С.Арбузов

"Госстат подвел итоги 2016 года по статистике числа получателей и размеров субсидий на оплату услуг ЖКГ. Как я и ожидал, более половины (51% или 7,7 млн.) украинских семей уже получают субсидию, а в отдельных регионах, например, Сумской и Тернопольской областях, число таких домохозяйств приближается к 70%. Однако, несмотря на эти внушительные цифры, потенциал роста количества субсидиантов еще далеко не исчерпан.

Главная причина – разрыв между ростом доходов и стремительным подорожанием услуг ЖКХ. К примеру, в ноябре 2016 года зарплата за год выросла на 20%, а начисленная сумма за коммунальные услуги – на 58%. Именно по этой причине стремительно нарастают неплатежи. В ноябре 2016 года (последние доступные данные) уровень оплаты составил лишь 64%, - это абсолютный минимум последних двух лет. Понятно, что те, кто не смог оплачивать коммуналку в конце прошлого года являются первыми претендентами на получение новых субсидий", - отметил он.

Кроме того, в этом году снова повысят тарифы на электроэнергию, напомнил С.Арбузов.

"Начиная с декабря, суммы за отопление в платежках выросли в два-три раза в зависимости от региона. Не буду сейчас подробно останавливаться на причинах этого явления. Официальные лица, среди прочих, заявляют о морозах (температурный режим традиционно влияет на размер платежа), изменении механизма начисления субсидий и дат снятий показаний с общедомовых счетчиков. Я же думаю, что чиновники на местах по-своему поняли обещание премьера унифицировать размер оплаты за отопление в домах со счетчиками и без них. И вместо того, чтобы снизить платежи в домах без теплосчетчиков, подняли там, где они есть.

Добавьте ко всему этому, что совсем скоро, с 1 марта, украинцев ждет новое повышение тарифов на электроэнергию.

Так что с ростом платежек население все сильнее садится на "субсидионную иглу". Правительству это и нужно: зависимые соотечественники, обратившиеся за субсидией, куда покладистее экономически самостоятельных граждан", - резюмировал Арбузов.