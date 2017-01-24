На "субсидійній голці" сидить більша частина населення України - С.Арбузов

“Держстат підбив підсумки 2016 року по статистиці кількості одержувачів і розмірів субсидій на оплату послуг ЖКГ. Як я і очікував, більше половини (51% або 7,7 млн.) українських сімей вже отримують субсидію, а в окремих регіонах, наприклад, Сумській і Тернопільській областях, число таких домогосподарств наближається до 70%. Однак, незважаючи на ці значні цифри, потенціал зростання кількості субсідіантів ще далеко не вичерпаний.

Головна причина — розрив між зростанням доходів і стрімким подорожчанням послуг ЖКГ. Наприклад, в листопаді 2016 року зарплата за рік зросла на 20%, а нарахована сума за комунальні послуги — на 58%. Саме з цієї причини стрімко наростають неплатежі. У листопаді 2016 роки (останні доступні дані) рівень оплати склав лише 64%, — це абсолютний мінімум останніх двох років. Зрозуміло, що ті, хто не зміг оплачувати комуналку в кінці минулого року є першими претендентами на отримання нових субсидій”, — зазначив він.

Крім того, цього року знов підвищать тарифи на електроенергію, нагадав С.Арбузов.

"Починаючи з грудня, суми за опалення в платіжках виросли в два-три рази в залежності від регіону. Не буду зараз докладно зупинятися на причинах цього явища. Офіційні особи, серед інших, заявляють про морози (температурний режим традиційно впливає на розмір платежу), зміну механізму нарахування субсидій і дату знять показань з загальнобудинкових лічильників. Я ж думаю, що чиновники на місцях по-своєму зрозуміли обіцянку прем’єра уніфікувати розмір оплати за опалення в будинках з лічильниками і без них. І замість того, щоб знизити платежі в будинках без теплолічильників, підняли там, де вони є.

Додайте до всього цього, що зовсім скоро, з 1 березня, на українців чекає нове підвищення тарифів на електроенергію.

Так що з ростом платіжок населення все сильніше сідає на “субсидійну голку”. Уряду це і потрібно: залежні співвітчизники, які звернулися за субсидією, куди поступливіші за економічно самостійних громадян", — резюмував С.Арбузов.