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11 марта, 14:39 • 134795 просмотра

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На стену с Мексикой Д.Трамп планирует выделить более 4 млрд долл.

На стену с Мексикой Д.Трамп планирует выделить более 4 млрд долл.

Киев  •  УНН

 • 9409 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп призывает конгресс выделить из федерального бюджета страны около 4,1 млрд. долларов на строительство стены на границе с Мексикой, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Об этом СМИ сообщили со ссылкой на руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.

Как стало известно, бюджетный план Д.Трампа предусматривает выделение 1,5 млрд. долларов на строительство данного проекта в этом году и около 2,6 млрд. долларов в 2018 году.

Отмечается, что окончательная цена строительства стены будет обозначена в завершенном проекте бюджета, который может быть подготовлен к середине мая этого года.

Напомним, в Мехико 20 тыс человек, которые выступают против миграционной политики президента США Дональда Трампа и его планов заставить мексиканское правительство построить стену на общих границах, вышли на митинг.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп пообещал начать строительство стены на границе с Мексикой уже в ближайшее время с опережением графика.

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