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На стіну з Мексикою Д.Трамп планує виділити понад 4 млрд дол.

На стіну з Мексикою Д.Трамп планує виділити понад 4 млрд дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп закликає конгрес виділити з федерального бюджету країни близько 4,1 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, передає УНН з посиланням на Reuters.

Про це ЗМІ повідомили з посиланням на керівника адміністративно-бюджетного управління Білого дому Міка Малвейні.

Як стало відомо, бюджетний план Д.Трампа передбачає виділення 1,5 млрд доларів на будівництво даного проекту в цьому році і близько 2,6 млрд доларів в 2018 році.

Відзначається, що остаточна ціна будівництва стіни буде позначена в завершеному проекті бюджету, який може бути підготовлений до середини травня цього року.

Нагадаємо, у Мехіко 20 тисяч осіб, які виступають проти міграційної політики президента США Дональда Трампа і його планів змусити мексиканський уряд побудувати стіну на спільних кордонах, вийшли на мітинг.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп пообіцяв розпочати будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже найближчим часом з випередженням графіка.

Українські Національні Новини

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