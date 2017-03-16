На стіну з Мексикою Д.Трамп планує виділити понад 4 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп закликає конгрес виділити з федерального бюджету країни близько 4,1 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, передає УНН з посиланням на Reuters.
Про це ЗМІ повідомили з посиланням на керівника адміністративно-бюджетного управління Білого дому Міка Малвейні.
Як стало відомо, бюджетний план Д.Трампа передбачає виділення 1,5 млрд доларів на будівництво даного проекту в цьому році і близько 2,6 млрд доларів в 2018 році.
Відзначається, що остаточна ціна будівництва стіни буде позначена в завершеному проекті бюджету, який може бути підготовлений до середини травня цього року.
Нагадаємо, у Мехіко 20 тисяч осіб, які виступають проти міграційної політики президента США Дональда Трампа і його планів змусити мексиканський уряд побудувати стіну на спільних кордонах, вийшли на мітинг.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп пообіцяв розпочати будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже найближчим часом з випередженням графіка.