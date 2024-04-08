На станции фуникулера в Киеве произошел конфликт с участием правоохранителя, погиб подросток - ГБР

На станции фуникулера в Киеве 7 апреля произошел конфликт с участием правоохранителя и несовершеннолетнего, подросток погиб, сообщили в понедельник в ГБР, указав, что открыли уголовное производство по факту трагедии, пишет УНН.

Детали

"7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - сообщили в ГБР.

"Задержанный правоохранитель уже отстранен от выполнения своих обязанностей. Его командование оказывает полное содействие в проведении неотложных следственных действий", - отметили в бюро.

Сейчас, как указано, проводится весь комплекс оперативно-следственных действий, решается вопрос объявления о подозрении задержанному правоохранителю по подозрению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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