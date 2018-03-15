На сегодняшнем матче "Динамо" с римским "Лацио" ожидается аншлаг
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На матче 1/8 финала Лиги Европы в Киеве ожидается аншлаг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал dynamomania.com.
Только за последний день продаж билетов было реализовано более 40 тысяч пропусков на киевский стадион НСК “Олимпийский”.
Организаторы прогнозируют, что при таких темпах могут быть проданы все билеты, и на НСК Олимпийский соберется аншлаг.
Стоит напомнить, что ранее наиболее посещаемым матчем Динамо в Лиге Европы был поединок против английского Эвертона — 67 553 зрителя, который состоялся на стадии плей-офф в 2015 году.
Как сообщал УНН, самый дорогой футболист “Лацио” пропустит поединок против “Динамо”.