На сьогоднішньому матчі "Динамо" з римським "Лаціо" очікується аншлаг

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. На матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи у Києві очікується аншлаг. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал dynamomania.com.

Лише за останній день продажів квитків було реалізовано понад 40 тисяч перепусток на київський стадіон НСК “Олімпійський”.

Організатори прогнозують, що при таких темпах можуть бути продані всі квитки, і на НСК Олімпійський збереться аншлаг.

Варто нагадати, що раніше найбільш відвідуваним матчем Динамо в Лізі Європи був поєдинок проти англійського Евертона — 67 553 глядача, який відбувся на стадії плей-офф в 2015 році.

Як повідомляв УНН, найдорожчий футболіст “Лаціо” пропустить поєдинок проти “Динамо”.

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