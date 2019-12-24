На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 24 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1110.489133 грн;

Серебро - 12.747867 грн;

Платина - 700.439926 грн;

Палладий - 1444.283168 грн.

По сравнению с 23 декабря курс всех металлов снизился, кроме золота, который вырос.