На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 5 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 5 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1135.484217 грн;
Серебро — 13.087090 грн;
Платина — 691.669428 грн;
Палладий — 1422.577009 грн.
По сравнению с 4 декабря курс всех металлов вырос, кроме палладия, который снизился.