На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 3 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 3 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1122.634721 грн;
Серебро - 13.067253 грн;
Платина - 688.600639 грн;
Палладий - 1411.092184 грн.
По сравнению со 2 декабря курс всех металлов вырос, кроме палладия, который снизился.