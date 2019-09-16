На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 16 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 16 сентября установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1196.705411 грн;
Серебро — 14.451343 грн;
Платина — 753.154580 грн;
Палладий — 1271.146961 грн.
По сравнению с 15 сентября курс всех платины и палладия вырос, а курс золота и серебра — упал.