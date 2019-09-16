На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 16 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1196.705411 грн;

Серебро — 14.451343 грн;

Платина — 753.154580 грн;

Палладий — 1271.146961 грн.

По сравнению с 15 сентября курс всех платины и палладия вырос, а курс золота и серебра — упал.