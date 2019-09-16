На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Національний банк України на 16 вересня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 16 вересня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1196.705411 грн;
Срібло — 14.451343 грн;
Платина — 753.154580 грн;
Паладій — 1271.146961 грн.
Порівняно з 15 вересня курс усіх платини та паладія зріс, а курс золота та срібла - впав.