На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 27 августа установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1205.059879;

Серебро - 13.666221 грн;

Платина - 688.950986 грн;

Палладий - 1190.958530 грн.

По сравнению с 26 августа курс всех указанных металлов снизился, кроме платины, курс которой вырос.