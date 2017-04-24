На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 24 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1101,422027;

Серебро — 15,453416;

Платина — 838,851248;

Палладий — 682,426114.

По сравнению с 20 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото незначительно упала; цена на серебро тоже незначительно уменьшилась; цена на платину снизилась; цена на палладий поднялась.