На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 24 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 24 апреля установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1101,422027;
Серебро — 15,453416;
Платина — 838,851248;
Палладий — 682,426114.
По сравнению с 20 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото незначительно упала; цена на серебро тоже незначительно уменьшилась; цена на платину снизилась; цена на палладий поднялась.