На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Національний банк України на 24 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 24 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1101,422027;
Срiбло — 15,453416;
Платина — 838,851248;
Паладiй — 682,426114.
Порівняно з 20 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото незначно упала; ціна на срібло теж незначно зменшилась; ціна на платину знизилась; ціна на палладій піднялася.