На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 24 квітня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1101,422027;

Срiбло — 15,453416;

Платина — 838,851248;

Паладiй — 682,426114.

Порівняно з 20 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото незначно упала; ціна на срібло теж незначно зменшилась; ціна на платину знизилась; ціна на палладій піднялася.