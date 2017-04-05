На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 5 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1096,538104;

Серебро — 15,990558;

Платина — 826,555967;

Палладий — 694,899928.

По сравнению с 4 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото незначительно уменьшилась; цена на серебро поднялась; цена на платину уменьшилась; цена на палладий значительно возросла.