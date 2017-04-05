На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 5 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 5 апреля установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1096,538104;
Серебро — 15,990558;
Платина — 826,555967;
Палладий — 694,899928.
По сравнению с 4 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото незначительно уменьшилась; цена на серебро поднялась; цена на платину уменьшилась; цена на палладий значительно возросла.