На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Національний банк України на 5 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 5 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1096,538104;
Срiбло — 15,990558;
Платина — 826,555967;
Паладiй — 694,899928.
Порівняно з 4 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото незначно зменшилась; ціна на срібло піднялася; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій значно зросла.