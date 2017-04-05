На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 5 квітня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1096,538104;

Срiбло — 15,990558;

Платина — 826,555967;

Паладiй — 694,899928.

Порівняно з 4 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото незначно зменшилась; ціна на срібло піднялася; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій значно зросла.