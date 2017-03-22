На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 22 марта установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1071.850352;

Серебро - 14.943408;

Платина - 830.476847;

Палладий - 830.476847.

По сравнению с 21 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото незначительно поднялась; цена на серебро также выросла; цена на платину выросла; цена на палладий также повысилась.