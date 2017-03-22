На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальный банк Украины на 22 марта 2017 г. установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 22 марта установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1071.850352;
Серебро - 14.943408;
Платина - 830.476847;
Палладий - 830.476847.
По сравнению с 21 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото незначительно поднялась; цена на серебро также выросла; цена на платину выросла; цена на палладий также повысилась.