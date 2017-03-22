На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Національний банк України на 22 березня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 22 березня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1071.850352;
Срiбло — 14.943408;
Платина — 830.476847;
Паладiй — 830.476847.
Порівняно з 21 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото незначно піднялась; ціна на срібло також виросла ; ціна на платину зросла; ціна на палладій також підвищилась.