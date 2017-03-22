На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 22 березня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1071.850352;

Срiбло — 14.943408;

Платина — 830.476847;

Паладiй — 830.476847.

Порівняно з 21 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото незначно піднялась; ціна на срібло також виросла ; ціна на платину зросла; ціна на палладій також підвищилась.