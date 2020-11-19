На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 19 ноября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 694.1500 грн;
Серебро - 22.0544 грн;
Платина - 841.6984 грн;
Палладий - 2 115.7723 грн.
По сравнению с 18 ноября курс всех указанных металлов упал, кроме палладия, курс которого вырос.