На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 694.1500 грн;

Срібло — 22.0544 грн;

Платина — 841.6984 грн;

Паладій — 2 115.7723 грн.

У порівнянні з 18 листопада курс усіх зазначених металів впав, окрім паладія, курс якого зріс.