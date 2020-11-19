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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 11984 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Національний банк України на 19 листопада 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 694.1500 грн;

Срібло — 22.0544 грн;

Платина — 841.6984 грн;

Паладій — 2 115.7723 грн.

У порівнянні з 18 листопада курс усіх зазначених металів впав, окрім паладія, курс якого зріс.

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