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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На согласительном совете провалили решение о рассмотрении проектов, "которые выгоняют ОПЗЖ из Рады" - Гончаренко

На согласительном совете провалили решение о рассмотрении проектов, "которые выгоняют ОПЗЖ из Рады" - Гончаренко

Киев  •  УНН

 • 4939 просмотра

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На заседании согласительного совета рассматривали вопрос о законопроекте 8089 и постановлении 7694 по ОПЗЖ. Решение не было принято.

На согласительном совете парламента не приняли решение о рассмотрении проектов закона и постановления, "которые выгоняют ОПЗЖ из Рады", сообщил во вторник народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Только что состоялось неотложное заседание согласительного совета... На голосование было поставлено решение срочно дать поручение дать комитетам рассмотреть законопроект 8089 и... постановление 7694, которые выгоняют ОПЗЖ из Рады", - написал Гончаренко в Telegram.

По его словам, ее поддержали пять политсил. "Не поддержали - Слуги народа, ОПЗЖ. Решение не принято", - отметил Гончаренко.

Напомним

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
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