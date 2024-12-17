На согласительном совете провалили решение о рассмотрении проектов, "которые выгоняют ОПЗЖ из Рады" - Гончаренко

На согласительном совете парламента не приняли решение о рассмотрении проектов закона и постановления, "которые выгоняют ОПЗЖ из Рады", сообщил во вторник народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

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"Только что состоялось неотложное заседание согласительного совета... На голосование было поставлено решение срочно дать поручение дать комитетам рассмотреть законопроект 8089 и... постановление 7694, которые выгоняют ОПЗЖ из Рады", - написал Гончаренко в Telegram.

По его словам, ее поддержали пять политсил. "Не поддержали - Слуги народа, ОПЗЖ. Решение не принято", - отметил Гончаренко.

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