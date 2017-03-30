На складах в Балаклее уцелели 30% боеприпасов - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области уцелели 30% боеприпасов. Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
“О уничтожения имущества и боеприпасов на базе, на которой было событие, немного больше 30% осталось боеприпасов. Причем у нас остались такие, которые дефицитными для нас, и это очень хорошая новость”, — сказал С.Полторак.
Он добавил, что слухи о том, что пожар произошел из-за того, что военные пытались что-то скрыть, не соответствует действительности.
“Сейчас проводится повторный аудит для того, чтобы мы определили точное количество и квалификацию боеприпасов, вооружения и техники”, — сказал С.Полторак.
Он добавил, что основной версией пожара остается диверсия.
“Серьезных нарушений, которые привели к этому событию финаудита не было обнаружено”, — добавил С.Полторак.
По его словам, сейчас следствие определяет, каким образом была выполнена диверсия: “или закладка, или с помощью летательного аппарата”.
Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.