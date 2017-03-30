На складах в Балаклее уцелели 30% боеприпасов - Минобороны

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52100 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105108 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161817 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119028 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118088 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113409 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104865 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107228 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103710 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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На складах в Балаклее уцелели 30% боеприпасов - Минобороны

На складах в Балаклее уцелели 30% боеприпасов - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 11077 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. На складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области уцелели 30% боеприпасов. Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.

“О уничтожения имущества и боеприпасов на базе, на которой было событие, немного больше 30% осталось боеприпасов. Причем у нас остались такие, которые дефицитными для нас, и это очень хорошая новость”, — сказал С.Полторак.

Он добавил, что слухи о том, что пожар произошел из-за того, что военные пытались что-то скрыть, не соответствует действительности.

“Сейчас проводится повторный аудит для того, чтобы мы определили точное количество и квалификацию боеприпасов, вооружения и техники”, — сказал С.Полторак.

Он добавил, что основной версией пожара остается диверсия.

“Серьезных нарушений, которые привели к этому событию финаудита не было обнаружено”, — добавил С.Полторак.

По его словам, сейчас следствие определяет, каким образом была выполнена диверсия: “или закладка, или с помощью летательного аппарата”.

Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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