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На складах у Балаклії вціліли 30% боєприпасів - Міноборони

Київ • УНН

 • 11084 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. На складах боєприпасів у Балаклії Харківської області вціліли 30% боєприпасів. Про це на брифінгу заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.

“Щодо знищення майна і боєприпасів на базі, на якій була подія, трохи більше 30% залишилося боєприпасів. При чому у нас залишилися такі, які дефіцитними для нас, і це дуже добра новина”, — сказав С.Полторак.

Він додав, що чутки про те, що пожежа сталася через те, що військові намагалися щось приховати, не відповідає дійсності.

“Зараз проводиться повторний аудит для того, щоб ми визначили точну кількість і кваліфікацію боєприпасів, озброєння і техніки”, — сказав С.Полторак.

Він додав, що основною версією пожежі залишається диверсія.

“Серйозних порушень, які б призвели до цієї події фінаудитом не було виявлено”, — додав С.Полторак.

За його словами, наразі слідство визначає, яким чином була виконана диверсія: “або закладка, або за допомогою літального апарату”.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Українські Національні Новини

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