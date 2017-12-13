На востоке Ирана произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Ирана. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
Толчки были зафиксированы во вторник в 21.41 по времени UTC на востоке страны.
Отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.
Также сообщается, что в результате действия стихии никто не пострадал.
Как сообщал УНН, у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,3.