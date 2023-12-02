На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия в пятницу выбросил фонтан лавы и дым, аэропорт Катании работает в обычном режиме, пишет УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Как отмечает издание, Этна устроила шоу, выбросив фонтан лавы из юго-восточного кратера и высокий шлейф дыма.

Вулканическую активность, которую Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) назвал "нормальной", можно было наблюдать в Таормине и Катании.

Сообщается, что извержение не повлияло на работу ближайшего аэропорта Катании.

Напомним

Перед этим на Сицилии извержение вулкана Этна было в ноябре.