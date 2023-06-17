На штат Невада налетело большое количество мормонских сверчков, которые покрыли дороги и здания

Детали

Сообщается, что в связи с нашествием сверчков местной больнице пришлось использовать метлы и листоструи, чтобы освободить путь пациентам к зданию. По словам энтомолога, насекомые делают дороги опасными, когда их большое количество раздавливается.

"Их сбивают, двое или трое подползают и едят его. Их сбивают, и дороги могут покрыться сверчками, стать скользкими. Самой большой проблемой являются грозы. Если на раздавленных насекомых попадет немного воды, дороги станут скользкими. У нас было много аварий, вызванных сверчками", – сказал энтомолог Департамента сельского хозяйства Невады Джефф Найт.

Он добавил: "Стая сверчков в Элко в Неваде, вероятно, занимает тысячу акров, и у нас были стаи даже больше. Вероятно, засуха побудила их к вылуплению. Как только они это делают, они получают преимущество, поэтому их популяции увеличиваются в течение нескольких лет, а затем падают".

Энтомолог отметил, что в последние несколько лет большое количество сверчков перемещается через Элко и другие города. Они не обязательно мигрируют из одного конкретного места в другое, как это делают бабочки.

"Плотность населения побуждает их думать: "Нас здесь слишком много, мы должны начать двигаться", - рассказал он.

По данным Университета Невады, несмотря на свое название, биологически эти насекомые не являются сверчками, а технически большими щитовидными катидидами, которые очень напоминают кузнечиков. Они не летают, а ходят или прыгают.

Летом эти насекомые откладывают яйца, которые зимой лежат в состоянии покоя, а весной вылупляются. В этом году из-за чрезвычайно дождливой зимы их вылупление задержалось. Большое количество насекомых, перемещающихся через Неваду, может оставаться на пике в течение четырех-шести лет, прежде чем их количество будет урегулировано другими насекомыми и хищниками.

Тысячи мормонских сверчков захватили город Элко, штат Невада, поскольку эти нелетающие, кузнечикоподобные существа выходят из своего периода покоя и вступают в свою миграционную фазу pic.twitter.com/6ZxD7yoPIr

— CNN (@CNN) 14 июня 2023 года

Мормон, сверчки вторгаются в Элко , Невада pic. twitter.com/wsH7pwBqtV

Миллионы мормонских сверчков спустились на шесть округов в Неваде, создав кошмар с клопами для многих жителей#крикет #крикет #новости #невада pic.twitter.com/dTdkWBFaYt

— F.M NEWS (@fmnews__) 14 июня 2023 года

Дополнение

Мормонские сверчки получили свое название из-за того, что стаи насекомых уничтожили поля мормонских поселенцев в Юте в середине 19 века. С тех пор они продолжали уничтожать кукурузу, овес, пшеницу, рожь и ячмень, некоторые из самых прибыльных культур штата.

С 1930-х годов Министерству сельского хозяйства США было поручено помочь штатам остановить коньков и мормонских сверчков в уничтожении пастбищ и посевов. Западные штаты, такие как Монтана, Юта и Айдахо, также потратили миллионы долларов на подавление. Например, в 2021 году Орегон выделил 5 миллионов долларов на оценку и создание одной такой программы.

Напомним

В четверг город Перритон в Техасе, США, был поражен одним или несколькими торнадо, что привело к смертельным случаям.