На штат Невада налетіла велика кількість мормонських цвіркунів, які вкрили дороги та будівлі

Деталі

Повідомляється, що у зв'язку з навалою цвіркунів місцевій лікарні довелося використовувати мітли та листоструми, щоб звільнити шлях пацієнтам до будівлі. За словами ентомолога, комахи роблять дороги небезпечними, коли їх велика кількість розчавлюється.

"Їх збивають, двоє чи троє підповзають і з’їдають його. Їх збивають, і дороги можуть покритися цвіркунами, стати слизькими. Найбільшою проблемою є грози. Якщо на розчавлених комах потрапить трохи води, дороги стануть слизькими. У нас було багато аварій, спричинених цвіркунами", – сказав ентомолог Департаменту сільського господарства Невади Джефф Найт.

Він додав: "Зграя цвіркунів в Елко у Неваді, ймовірно, займає тисячу акрів, і у нас були зграї навіть більші. Ймовірно, посуха спонукала їх до вилуплення. Як тільки вони це роблять, вони здобувають перевагу, тому їх популяції збільшуються протягом кількох років, а потім падають".

Ентомолог відзначив, що протягом останніх кількох років велика кількість цвіркунів переміщується через Елко та інші міста. Вони не обов’язково мігрують з одного конкретного місця в інше, як це роблять метелики.

"Щільність населення спонукає їх думати: "Нас тут занадто багато, ми повинні почати рухатися", - розповів він.

За даними Університету Невади, попри свою назву, біологічно ці комахи не є цвіркунами, а технічно великими щитоподібними катідідами, які дуже нагадують коників. Вони не літають, а ходять або стрибають.

Влітку ці комахи відкладають яйця, які взимку лежать у стані спокою, а навесні вилуплюються. Цього року через надзвичайно дощову зиму їх вилуплення затрималося. Велика кількість комах, що переміщуються через Неваду, може залишатися на піку протягом чотирьох-шести років, перш ніж їх кількість буде урегульована іншими комахами та хижаками.

Thousands of Mormon crickets have taken over the town of Elko, Nevada, as these flightless, grasshopper-like creatures come out of their dormant period and into their migratory phase pic.twitter.com/6ZxD7yoPIr

— CNN (@CNN) June 14, 2023

Mormon, crickets invading Elko , Nevada pic.twitter.com/wsH7pwBqtV

— CarolynTheEvangelist (@ViscontiCarolyn) June 13, 2023

Millions of Mormon crickets descended upon six counties in Nevada, creating a bug invested nightmare for many residents#cricket #crickets #news #nevada pic.twitter.com/dTdkWBFaYt

— F.M NEWS (@fmnews__) June 14, 2023

Доповнення

Мормонські цвіркуни отримали свою назву через те, що зграї комах знищили поля мормонських поселенців у Юті в середині 19 століття. Відтоді вони продовжували знищувати кукурудзу, овес, пшеницю, жито та ячмінь, деякі з найприбутковіших культур штату.

З 1930-х років Міністерству сільського господарства США було доручено допомагати штатам зупиняти коників і мормонських цвіркунів у знищенні пасовищ і посівів. Західні штати, такі як Монтана, Юта та Айдахо, також витратили мільйони доларів на придушення. Наприклад, у 2021 році Орегон виділив 5 мільйонів доларів на оцінку та створення однієї такої програми.

Нагадаємо

