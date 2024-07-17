На Ровенщине зафиксировали вспышку гепатита A: среди больных ребенок
Киев • УНН
В Дубенском районе Ровенской области зарегистрирована вспышка острого гепатита А, по меньшей мере 7 случаев, в том числе ребенок, пациенты проходят лечение, проводится эпидемиологическое расследование с целью предотвращения дальнейшего распространения заболевания.
В Дубенском районе Ровенской области зафиксирована вспышка острого гепатита A. Уже известно о по меньшей мере семи больных, среди которых - ребенок. Об этом пишет УНН со ссылкой на Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.
Детали
В Дубенском районе зафиксирована вспышка острого гепатита А
Как отмечается, сейчас зарегистрировано 7 человек, среди которых ребенок. Все больные находятся на лечении в медицинских учреждениях.
Сейчас проводится эпидемиологическое расследование и принимаются меры для предотвращения распространения болезни.
Справочно
Гепатит А - это вирусная инфекция, которая поражает печень. Вирус передается через загрязненные продукты или воду, которые могут содержать фекалии инфицированных лиц, а также из-за несоблюдения личной гигиены.
Клинические симптомы включают желтуху, головную боль, слабость, диарею, тошноту, пожелтение белков глаз и кожи. Течение заболевания легкое и средней тяжести.
Для профилактики гепатита A необходимо:
- тщательно мыть руки после пребывания в общественных местах, перед едой и после каждого посещения туалета;
- употреблять только бутилированную или кипяченую воду (кипятить не менее 10 минут);
- тщательно мыть овощи, фрукты, зелень и ягоды перед употреблением;
- избегать покупки продуктов на стихийных рынках, термически обрабатывать молочные продукты.
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