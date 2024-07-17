В Ровенской области произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, есть раненые, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

Автопроисшествие произошло около 15:40 сегодня, 17 июля, на трассе "Киев-Чоп" в селе Корнин.

По предварительной информации, произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовика, буса и двух легковых автомобилей.

Известно о двух пострадавших, которых госпитализировали в больницу. У водителя одного из авто, 24-летнего жителя села Корнин, диагностировали политравму. Предварительно незначительные травмы получила и пассажирка другого транспортного средства - 59-летняя харьковчанка.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. На месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства устанавливаются.