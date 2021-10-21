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На Ростовской АЭС в РФ остановили работу энергоблока. Администрация отрицает сообщения об "утечке радиоактивного пара"

Киев • УНН

 • 28933 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Второй энергоблок Ростовской АЭС отключен для проведения регламентных работ, нарушения безопасной эксплуатации не зафиксировано, радиационный фон в норме. Об этом в четверг сообщили федеральному агентству ТАСС в управлении информации и общественных связей станции, пишет УНН со ссылкой также на сообщение “Росэнергоатома”.

На Ростовской АЭС в РФ остановили работу энергоблока. Администрация отрицает сообщения об "утечке радиоактивного пара"

Детали

Ранее источник в оперативных службах региона сказал ТАСС об остановке второго энергоблока Ростовской АЭС из-за утечки пара.

“Второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании. Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано”, — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о состоянии радиационного фона, он отметил, что превышений нет. Радиационный фон в городе Волгодонске, находящемся недалеко от Ростовской АЭС, также не превышает норму, заявили ТАСС в городской администрации.

Эту же информацию сообщают местные СМИ.

Сообщение “Росэнергоатома”

В свою очередь концерн “Росэнергоатом” сообщил, что специалисты выявили дефект сварного шва на трубопроводе на втором энергоблоке.

“21 октября 2021 года в 00:54 мск (время совпадает с киевским — ред.) на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС в ходе обхода персоналом было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 мм, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе”, — говорится в сообщении концерна.

Отмечается, что данная система является частью второго “чистого” контура, по которому циркулирует чистая, не радиоактивная вода. Для осуществления необходимых ремонтных работ второй энергоблок отключили от сети, так как на горячем оборудовании это сделать невозможно.

Как свидетельствуют данные портала “Радиационная обстановка на предприятиях Росатома” Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН, на 10:00 (время совпадает с киевским) радиационный фон вокруг Ростовской атомной станции составил 0 — 0,3 мкЗв/час, что соответствует естественному радиационному фону.

Справка

Ростовская атомная электростанция — филиал концерна “Росэнергоатом” (ГК “Росатом”), в 2001-2010 годах носила название “Волгодонская АЭС”. Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.

Станция оснащена четырьмя реакторами типа ВВЭР-1000, установленная мощность энергоблоков №№ 1-3 — 1000 МВт, блока № 4 — 1030 МВт.

Ростовская АЭС — самая южная из российских атомных станций. Обеспечивает около 50% производства электроэнергии в Ростовской области. От Ростовской АЭС электроэнергия по шести ЛЭП-500 поступает в Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, по двум ЛЭП-220 — в Волгодонск. Ростовская АЭС относится к серии унифицированных проектов АЭС с ВВЭР-1000, удовлетворяющих требованиям поточного строительства. Вся мощность АЭС предназначалась для покрытия потребности объединенной энергосистемы Северного Кавказа.

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