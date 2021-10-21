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На Ростовській АЕС у РФ зупинили роботу енергоблоку. Адміністрація заперечує повідомлення про "витік радіоактивного пару"

Київ • УНН

 • 28933 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Другий енергоблок Ростовської АЕС відключено для проведення регламентних робіт, порушення безпечної експлуатації не зафіксовано, радіаційний фон у нормі. Про це в четвер повідомили федеральному агентству ТАСС в управлінні інформації і громадських зв’язків станції, пише УНН з посиланням також на повідомлення “Росенергоатому”.

На Ростовській АЕС у РФ зупинили роботу енергоблоку. Адміністрація заперечує повідомлення про "витік радіоактивного пару"

Деталі

Раніше джерело в оперативних службах регіону сказало ТАСС про зупинку другого енергоблоку Ростовської АЕС через витік пару.

“Другий енергоблок за узгодженою в установленому порядку заявкою відключений від мережі для проведення регламентних робіт на тепломеханічному обладнанні. Порушення меж і умов безпечної експлуатації не зафіксовано”, — сказав співрозмовник агентства.

Відповідаючи на питання про стан радіаційного фону, він зазначив, що перевищень немає. Радіаційний фон у місті Волгодонську, що знаходиться недалеко від Ростовської АЕС, також не перевищує норму, заявили ТАСС у міській адміністрації.

Цю ж інформацію повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомлення “Росенергоатому”

У свою чергу концерн “Росенергоатом” повідомив, що фахівці виявили дефект зварного шва на трубопроводі на другому енергоблоці.

“21 жовтня 2021 року в 00:54 за московським часом (час збігається з київським — ред.) на енергоблоці № 2 Ростовської АЕС в ході обходу персоналом було зафіксовано ширяння через дефект зварного шва на трубопроводі діаметром 18 мм, що відноситься до системи контролю рівня і вологості пара у парогенераторі”, — йдеться в повідомленні концерну.

Зазначається, що дана система є частиною другого “чистого” контуру, по якому циркулює чиста, не радіоактивна вода. Для здійснення необхідних ремонтних робіт другий енергоблок відключили від мережі, так як на гарячому обладнанні це зробити неможливо.

Як свідчать дані порталу “Радіаційна обстановка на підприємствах Росатома” Інституту проблем безпечного розвитку атомної енергетики (ІБРАЕ) РАН, на 10:00 (час збігається з київським) радіаційний фон навколо Ростовської атомної станції склав 0 — 0,3 мкЗв/год, що відповідає природному радіаційному фону.

Довідка

Ростовська атомна електростанція — філія концерну “Росенергоатом” (ДК “Росатом”), у 2001-2010 роках носила назву “Волгодонська АЕС”. Розташована на березі Цимлянського водосховища в 13,5 км на північний схід від Волгодонська. Ростов-на-Дону і Волгоград розташовані в 205 км і 175 км від станції.

Станція оснащена чотирма реакторами типу ВВЕР-1000, встановлена потужність енергоблоків №№ 1-3 — 1000 МВт, блоку № 4 — 1030 МВт.

Ростовська АЕС — найпівденніша з російських атомних станцій. Забезпечує близько 50% виробництва електроенергії в Ростовській області. Від Ростовської АЕС електроенергія по шести ЛЕП-500 надходить у Волгоградську і Ростовську області, Краснодарський і Ставропольський краї, по двох ЛЕП-220 — у Волгодонськ. Ростовська АЕС відноситься до серії уніфікованих проектів АЕС з ВВЕР-1000, які відповідають вимогам поточного будівництва. Вся потужність АЕС призначалася для покриття потреби об’єднаної енергосистеми Північного Кавказу.

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