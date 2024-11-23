На Ровенщине 13-летнего парня засыпало песком на свалке
Киев • УНН
В селе Сновидовичи на местной свалке произошел оползень песка, под которым оказался 13-летний парень. Несмотря на попытки спасти ребенка местными жителями, парень погиб.
В Ровенской области в результате оползня песка погиб 13-летний мальчик, ведется расследование, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.
Детали
По данным правоохранителей, трагедия произошла сегодня около 16 часов в селе Сновидовичи.
Установлено, что трое ребят находились на местной свалке. В это время произошел оползень и 13-летнего засыпало. Его 12-летний брат немедленно побежал в село известить о происшествии взрослых, а 14-летний товарищ начал самостоятельно разгребать песок.
Местные жители достали ребенка и проводили реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь не удалось.
Продолжается досудебное расследование.
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