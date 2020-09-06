В Ровенской области за сутки выявили 49 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Ровенской области зарегистрировано 49 новых инфицированных COVID-19 за сутки, один человек умер. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
“В Ровенской области сейчас имеем 9762 случая заболевания коронавирусной болезни. В области зарегистрировано 136 летальных случаев, вызванных COVID-19. Сегодня умер 70-летний житель пгт Смыга Дубенского района. Преодолели болезнь 7057 человек из большинства районов области. В работе лаборатории остается 700 образцов”, — написал Коваль.
По его словам, возраст больных 2 до 90 лет. Это жители таких населенных пунктов:
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- Ровно — 30;
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- пгт Млинов — 1;
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- Острожского района — 4 (Острог — 2, с.Радужное, с. Бродиевское);
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- Радивиловского района — 4 (г. Радивилов — 3, с. Опарипсы);
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- Ровенского района — 8 (с. Шпанов — 3, пгт Клевань, пгт Оржив, с. Деревянное, с. Зоря, с. Бармаки);
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- Сарненского района — 2 (пгт Клесов, с. Клесов).
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Как сообщал УНН, по состоянию на 6 сентября в Украине зафиксировано 135 894 случаев COVID-19, за сутки — 2107 Вследствие болезни в целом по стране умерло 2846 человек, из них 35 — за последние сутки. Выздоровели 62 227 человек, за последние сутки — 578.