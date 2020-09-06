На Рівненщині за добу виявили 49 нових випадків COVID-19

“В Рівненській області наразі маємо 9762 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. В області зареєстровано 136 летальних випадків, спричинених COVID-19. Сьогодні помер 70-річний житель смт Смига Дубенського району. Подолали хворобу 7057 людей із більшості районів області. В роботі лабораторії залишається 700 зразків”, — написав Коваль.

За його словами, вік хворих 2 до 90 років. Це мешканці таких населених пунктів:



Рівне — 30;



смт Млинів — 1;



Острозького району — 4 (м.Острог — 2, с.Радужне, с.Бродівське);



Радивилівського району — 4 (м.Радивилів — 3, с.Опарипси);



Рівненського району — 8 (с.Шпанів — 3, смт Клевань, смт Оржів, с.Дерев’яне, с.Зоря, с.Бармаки);



Сарненського району — 2 (смт Клесів, с.Клесів).



Як повідомляв УНН, станом на 6 вересня в Україні зафіксовано 135 894 випадків COVID-19, за добу — 2107. Внаслідок хвороби загалом у країні померло 2 846 осіб, з них 35 — за останню добу. Одужали 62 227 осіб, за останню добу — 578.