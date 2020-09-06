На Рівненщині за добу виявили 49 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На Рівненщині зареєстровано 49 нових інфікованих COVID-19 за добу, одна людина померла. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
“В Рівненській області наразі маємо 9762 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. В області зареєстровано 136 летальних випадків, спричинених COVID-19. Сьогодні помер 70-річний житель смт Смига Дубенського району. Подолали хворобу 7057 людей із більшості районів області. В роботі лабораторії залишається 700 зразків”, — написав Коваль.
За його словами, вік хворих 2 до 90 років. Це мешканці таких населених пунктів:
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- Рівне — 30;
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- смт Млинів — 1;
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- Острозького району — 4 (м.Острог — 2, с.Радужне, с.Бродівське);
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- Радивилівського району — 4 (м.Радивилів — 3, с.Опарипси);
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- Рівненського району — 8 (с.Шпанів — 3, смт Клевань, смт Оржів, с.Дерев’яне, с.Зоря, с.Бармаки);
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- Сарненського району — 2 (смт Клесів, с.Клесів).
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Як повідомляв УНН, станом на 6 вересня в Україні зафіксовано 135 894 випадків COVID-19, за добу — 2107. Внаслідок хвороби загалом у країні померло 2 846 осіб, з них 35 — за останню добу. Одужали 62 227 осіб, за останню добу — 578.