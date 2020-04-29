В Ровенской области обнаружили 29 новых случаев COVID-19, один из них - в ОГА

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 38804 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82889 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102422 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128612 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129095 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172717 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121827 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157849 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104934 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
В Ровенской области обнаружили 29 новых случаев COVID-19, один из них - в ОГА

В Ровенской области обнаружили 29 новых случаев COVID-19, один из них - в ОГА

Киев  •  УНН

 • 12361 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. По состоянию на вечер 28 апреля в Ровенской области подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Среди инфицированных есть 8 жителей из г. Ровно, 16 из Ровенского района (14 - с. Заря и 2 - с.Велика Емельяна), 3 из г.Здолбунов; 1 из Дубно; 1 из Гощанского района (с.Бугрин), также 2 медицинские сестры: из Дядьковицкой райбольницы и Ровенской ЦГБ. В общем, возраст больных от 7 до 82 лет.

Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 585 случаев заболевания COVID-19. Из них 14 летальных, и 57 человек уже выздоровели.

Во вторник из медучреждений выписали 7 пациентов: 3 из Березновского района (1 - с.Тишица, 2 - г. Березно) и 4 из Ровно.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 85 образцов.

Завершилось ПЦР тестирование работников общего отдела Ровенской ОГА. Результат - у сотрудницы обнаружили COVID-19.

По информации Коваля, у члена семьи этого сотрудницы зафиксировали коронавирусную инфекцию ранее. У ее коллег результаты отрицательные.

Последний раз она была на рабочем месте 21 апреля. В рабочих кабинетах, согласно протоколу, сразу провели дезинфекцию. Облгосадминистрация продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, в Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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