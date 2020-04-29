В Ровенской области обнаружили 29 новых случаев COVID-19, один из них - в ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. По состоянию на вечер 28 апреля в Ровенской области подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
Среди инфицированных есть 8 жителей из г. Ровно, 16 из Ровенского района (14 - с. Заря и 2 - с.Велика Емельяна), 3 из г.Здолбунов; 1 из Дубно; 1 из Гощанского района (с.Бугрин), также 2 медицинские сестры: из Дядьковицкой райбольницы и Ровенской ЦГБ. В общем, возраст больных от 7 до 82 лет.
Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 585 случаев заболевания COVID-19. Из них 14 летальных, и 57 человек уже выздоровели.
Во вторник из медучреждений выписали 7 пациентов: 3 из Березновского района (1 - с.Тишица, 2 - г. Березно) и 4 из Ровно.
Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 85 образцов.
Завершилось ПЦР тестирование работников общего отдела Ровенской ОГА. Результат - у сотрудницы обнаружили COVID-19.
По информации Коваля, у члена семьи этого сотрудницы зафиксировали коронавирусную инфекцию ранее. У ее коллег результаты отрицательные.
Последний раз она была на рабочем месте 21 апреля. В рабочих кабинетах, согласно протоколу, сразу провели дезинфекцию. Облгосадминистрация продолжает работать в обычном режиме.
Напомним, в Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных.