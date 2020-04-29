На Рівненщині виявили 29 нових випадків COVID-19, один з них – в ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Станом на вечір 28 квітня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Серед інфікованих є: 8 мешканців з м. Рівне; 16 з Рівненського району (14 - с. Зоря та 2 - с.Велика Омеляна); 3 з м.Здолбунів; 1 з м.Дубно; 1 з Гощанського району (с.Бугрин), також 2 медичні сестри: з Дядьковицької райлікарні та Рівненської ЦМЛ. Загалом, вік хворих від 7 до 82 років.
Таким чином на Рівненщині зареєстровано 585 випадків захворювання на COVID-19. З них 14 летальних і 57 людей уже одужали.
У вівторок з медзакладів виписали 7 пацієнтів: 3 з Березнівського району (1 - с.Тишиця, 2 - м. Березне) і 4 з м.Рівне.
Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 85 зразків.
Завершилося ПЛР тестування працівників Загального відділу Рівненської ОДА. Результат - у співробітниці виявили COVID-19.
За інформацією Коваля, у члена сім'ї цієї працівниці зафіксували коронавірусну інфекцію раніше. В її колег результати негативні.
Востаннє вона була на робочому місці 21 квітня. В робочих кабінетах, відповідно до протоколу, одразу провели дезінфекцію. Облдержадміністрація продовжує працювати у звичному режимі.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 9410 випадків COVID-19, з них 239 летальні.