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В Ровенской области проводят масштабные учения армейской авиации

В Ровенской области проводят масштабные учения армейской авиации

Киев  •  УНН

 • 41200 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. На Ровенском военном полигоне проводятся масштабные мероприятия боевой подготовки бригад армейской авиации Сухопутных войск и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В мероприятии, которое имеет целью обмен опытом и приобретение новых возможностей, участвуют все категории летного и летно-подъемного состава, авианаводчики, офицеры боевого управления.

Экипажи вертолетов различных типов, в том числе Ми-24 и Ми-8 в составе пар, звеньев и эскадрилий выполняют учебно-боевые задачи в сложных метеорологических условиях. Кроме полетов различной сложности, пилоты выполняют задачи по высадке десанта, элементы эвакуации, полеты на боевое применение ракетного и артиллерийско-пушечного вооружения с предельно малой высоты днем и ночью.

Отдельным вопросом учений станет отработка навыков пилотирования вертолетной техники, оборудованной приборами ночного видения, позволяет летать и вести огонь в темное время суток на рекордно малой высоте, а в реальной боевой обстановке скрыто приблизиться, уничтожить цели и безопасно вернуться в район базирования. В рамках завершения подготовки подразделений армейской авиации будет определен лучший экипаж, пара, вертолетное звено Ми-24, Ми-8.

По словам начальника армейской авиации Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майора Игоря Яременко, Ровенский полигон имеет хорошо развитую инфраструктуру, поэтому за короткий промежуток времени здесь можно выполнить больше боевых задач, используя меньше топлива и значительно сэкономить летный ресурс вертолетов.

"С каждым годом задачи экипажей усложняются. Мы используем новые способы выполнения летных и огневых задач. Впервые за время независимости Украины проводим обучение в составе 16 вертолетов, которые будут выполнять задачи в составе эскадрильи ночью. Это является еще одним доказательством того, что армейская авиация способна выполнять боевые задачи в сложных условиях", - отметил генерал-майор Игорь Яременко.

Напомним, на Ровенском военном полигоне прошли обучение артиллерийские подразделения частей оперативного командования "Запад". Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Акация" одного из артдивизиона отдельной механизированной бригады отработали боевые стрельбы по условным целям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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