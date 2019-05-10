На Рівненщині проводять масштабні навчання армійської авіації

В заході, який має на меті обмін досвідом та набуття нових спроможностей, беруть участь всі категорії льотного та льотно-підйомного складу, авіанавідники, офіцери бойового управління.

Екіпажі вертольотів різних типів, зокрема Мі-24 та Мі-8 у складі пар, ланок та ескадрилій виконують навчально-бойові завдання в складних метеорологічних умовах. Окрім польотів різної складності, пілоти виконують завдання з висадки десанту, елементи евакуації, польоти на бойове застосування ракетного та артилерійсько-гарматного озброєння з гранично малої висоти вдень та вночі.

Окремим питанням навчань стане відпрацювання навичок пілотування вертолітної техніки, обладнаної приладами нічного бачення, що дозволяє літати та вести вогонь в темну пору доби на рекордно малій висоті, а в реальній бойовій обстановці приховано наблизитися, знищити цілі та безпечно повернутися в район базування. В рамках завершення підготовки підрозділів армійської авіації буде визначено кращий екіпаж, пару, вертолітну ланку Мі-24, Мі-8.

За словами начальника армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Ігоря Яременка, Рівненський полігон має добре розвинену інфраструктуру, саме тому за короткий проміжок часу тут можна виконати більше бойових завдань, використовуючи менше палива та значно заощадити льотний ресурс вертольотів.

— З кожним роком завдання екіпажів ускладнюються. Ми використовуємо нові способи виконання льотних та вогневих завдань. Вперше за часи незалежності України проводимо навчання у складі 16 вертольотів, які виконуватимуть завдання у складі ескадрильї вночі. Це є ще одним доказом того, що армійська авіація спроможна виконувати бойові завдання у складних умовах, — зазначив генерал-майор Ігор Яременко.

Нагадаємо, на Рівненському військовому полігоні пройшли навчання артилерійських підрозділів частин оперативного командування "Захід". Розрахунки 152-міліметрових самохідних артилерійських установок "Акація" одного із артдивізіонів окремої механізованої бригади відпрацювали бойові стрільби по умовним цілям.