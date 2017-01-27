В Ровенской области неизвестные избили главного лесничего района
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 27 января. УНН. Этой ночью неизвестные напали на главного лесничего ГП "Клеванское лесное хозяйство" Михаила Квятковского. Мужчину избили в собственном дворе, сообщили УНН в пресс-службе Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
Пострадавший госпитализирован в неврологическое отделение Ровенской центральной районной больницы с сотрясением головного мозга, у него сломаны ребра и имеются многочисленные ушибы.
Мужчина рассказал, что нападавшие уже ждали его во дворе. Нападавших М.Квятковский не узнал.
По факту вчерашнего нападения на главного лесничего ГП "Клеванский лесхоз" также написано соответствующее заявление в правоохранительные органы.