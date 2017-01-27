В Ровенской области неизвестные избили главного лесничего района

Пострадавший госпитализирован в неврологическое отделение Ровенской центральной районной больницы с сотрясением головного мозга, у него сломаны ребра и имеются многочисленные ушибы.

Мужчина рассказал, что нападавшие уже ждали его во дворе. Нападавших М.Квятковский не узнал.

По факту вчерашнего нападения на главного лесничего ГП "Клеванский лесхоз" также написано соответствующее заявление в правоохранительные органы.