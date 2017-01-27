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На Рівненщині невідомі побили головного лісничого району

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 27 січня. УНН. Цієї ночі невідомі напали на головного лісничого ДП “Клеванське лісове господарство” Михайла Квятковського. Чоловіка побили на власному подвір’ї, повідомили УНН у прес-службі Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Постраждалий госпіталізований до неврологічного відділення Рівненської центральної районної лікарні зі струсом головного мозку, у нього поламані ребра та є численні забої.

Чоловік розповів, що нападники вже чекали на нього на подвір’ї. Нападників М.Квятковський не впізнав.

За фактом вчорашнього нападу на головного лісничого ДП “Клеванський лісгосп” також написано відповідну заяву в правоохоронні органи.

Українські Національні Новини

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