На Рівненщині невідомі побили головного лісничого району
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 27 січня. УНН. Цієї ночі невідомі напали на головного лісничого ДП “Клеванське лісове господарство” Михайла Квятковського. Чоловіка побили на власному подвір’ї, повідомили УНН у прес-службі Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Постраждалий госпіталізований до неврологічного відділення Рівненської центральної районної лікарні зі струсом головного мозку, у нього поламані ребра та є численні забої.
Чоловік розповів, що нападники вже чекали на нього на подвір’ї. Нападників М.Квятковський не впізнав.
За фактом вчорашнього нападу на головного лісничого ДП “Клеванський лісгосп” також написано відповідну заяву в правоохоронні органи.