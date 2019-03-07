На реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды

"8-9 марта, в результате дождей и таяния снега в горах, на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды (над уровнями на 8 часов 7 марта) на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов, в нижнем течении Боржавы к 2,0 м с выходом воды на пойму ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье оползень повредил дорогу

Ранее УНН сообщал, что в Житомирской области паводок разрушил временный мост.