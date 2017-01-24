На птицефабрике в Херсонской области от голода погибло более 80 тыс. кур

Как рассказали люди, на фабрике нет света и воды. Кур последний раз кормили 31 декабря. За последние несколько недель от голода умерло более 80 тыс. птиц.

"У нас подохли куры из-за того, что за неуплату у нас отключили свет и кур не кормят. Мы ходим на работу только для того, чтобы вынести мертвую птицу", - рассказала работница птицефабрики Наталья Ковальчук.

Владельцы птицефабрики, по словам людей, не выходят на связь. Работники не получают зарплату уже около полугода.

Летом на фабрике насчитывалось около 100 тыс. кур, рассказали сотрудники. Часть им отдали вместо зарплаты в декабре, но куры уже были едва живы, поэтому многие из них умерли.

Мертвую птицу сбрасывают в яму на территории птицефабрики. Сейчас люди переживают за запах, который с наступлением тепла будет слышно на всю деревню.

"Мы обращались в экологическую и ветеринарную службу, но никто к нам не приехал", - отметила Н.Ковальчук.

УНН следит за ситуацией и пытается взять комментарий у госслужб.