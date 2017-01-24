На птахофабриці на Херсонщині від голоду загинуло більше 80 тис. курей
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 24 січня. УНН. На птахофабриці у селі Вірівка на Херсонщині з голоду померли кури. Про це кореспонденту УНН розповіли співробітники птахофабрики.
Як розповіли люди, на фабриці немає світла та води. Курей останній раз годували 31 грудня. За останні декілька тижнів з голоду померло більше 80 тис. птиці.
"У нас подохли кури через те, що за неуплату у нас відімкнули світло, та курей не годують. Ми ходимо на роботу тільки для того, щоб винести мертву птицю", - розповіла працівниця птахофабрики Наталя Ковальчук.
Власники птахофабрики, за словами людей, не виходять на зв'язок. Працівники не отримують зарплату вже близько пів року.
Влітку на фабриці нараховувалось близько 100 тис. курей, розповіли співробітники. Частину їм віддали замість зарплати у грудні, але кури вже були ледь живі, тому багато з них померло.
Мертву птицю скидають у ями на території птахофабрики. Наразі люди переживають за запах, який з настанням тепла буде чутно на все село.
"Ми звертались в екологічну та ветеринарну службу, але ніхто до нас не приїхав", - зазначила Н.Ковальчук.
УНН слідкує за ситуацією і намагається взяти коментар у держслужб.