На Прикарпатье почти 40% больных корью не имели прививок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. По статистике в Ивано-Франковской области 39,2% больных корью не имели прививок. Такие данные опубликовал областной лабораторный центр Министерства здравоохранения, передает УНН.
По состоянию на 7 февраля в области 1052 человека обратились с подозрением на корь, в том числе 765 детей до 17 лет, что составляет 72%.
Показатель заболеваемости в Ивано-Франковской области составляет 76,5 на 100 тыс. населения. Среди детей наибольшая заболеваемость в возрастной группе 5-9 лет, что составляет 33,3%.
Всего госпитализировано 637 человек, в том числе 411 детей до 17 лет.
Среди заболевших - 20,7% привиты согласно календаря прививок (получили 2 дозы), 17,8% - получили одну прививку, 39,2% - не привиты, у остальных - 22,3% отсутствуют данные о прививках.
Лабораторный центр предупреждает, что остановить распространение болезни может только вакцинация.
Ранее УНН сообщал, что в Мукачево детям, которые не получили плановую вакцинацию, запретят посещать школы.
Напомним, среди всех европейских стран самый высокий уровень заболеваемости корью в Украине.