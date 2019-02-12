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На Прикарпатье почти 40% больных корью не имели прививок

На Прикарпатье почти 40% больных корью не имели прививок

Киев  •  УНН

 • 8119 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. По статистике в Ивано-Франковской области 39,2% больных корью не имели прививок. Такие данные опубликовал областной лабораторный центр Министерства здравоохранения, передает УНН.

По состоянию на 7 февраля в области 1052 человека обратились с подозрением на корь, в том числе 765 детей до 17 лет, что составляет 72%.

Показатель заболеваемости в Ивано-Франковской области составляет 76,5 на 100 тыс. населения. Среди детей наибольшая заболеваемость в возрастной группе 5-9 лет, что составляет 33,3%.

Всего госпитализировано 637 человек, в том числе 411 детей до 17 лет.

Среди заболевших - 20,7% привиты согласно календаря прививок (получили 2 дозы), 17,8% - получили одну прививку, 39,2% - не привиты, у остальных - 22,3% отсутствуют данные о прививках.

Лабораторный центр предупреждает, что остановить распространение болезни может только вакцинация.

Ранее УНН сообщал, что в Мукачево детям, которые не получили плановую вакцинацию, запретят посещать школы.

Напомним, среди всех европейских стран самый высокий уровень заболеваемости корью в Украине.

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