На Прикарпатье лабораторно подтверждено 81 случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 81 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив при обращении на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Ивано-Франковской области официальная статистика - 81 человек есть с коронавирусом, из них 29 ивано-франковцы", - отметил Марцинкив.
Кроме того, по его словам, проведено 333 быстрых тесты из 120 положительных.
"В частности проведено 333 быстрых тестов и, к сожалению, 120 положительных тестов было обнаружено в городе Ивано-Франковске", - добавил Марцинкив.
Напомним, в Украине подтверждено 942 случая COVID-19, 23 человека умерли.