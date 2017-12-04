На Прикарпатье 16-летнего подростка арестовали за убийство

“Установлено, что 2.12.2017 в поселке Отыния, между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого 16-летний юноша нанес потерпевшему кухонным ножом целенаправленный удар в жизненно важный участок тела — живот, от которого последний скончался в больнице. В настоящее время злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении прокуратуры.

Юноше избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области, во время семейной ссоры 20-летняя беременная смертельно ранила своего мужа.