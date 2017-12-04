На Прикарпатті 16-річного підлітка арештували за вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Івано-Франківській області 16-річний підліток в ході конфлікту наніс своєму опоненту ножове поранення, внаслідок чого останній помер. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, передає УНН.
“Встановлено, що 2.12.2017 в селищі Отинія, між молодиками виник конфлікт, під час якого 16-річний юнак наніс потерпілому кухонним ножем цілеспрямований удар у життєво важливу ділянку тіла — живіт, від якого останній помер у лікарні. На даний час зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні прокуратури.
Юнаку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Київщині, під час сімейної сварки 20-річна вагітна смертельно поранила свого чоловіка.