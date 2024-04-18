На Прикарпатье под утро рф атаковала критическую инфраструктуру дронами, все обезврежены, произошли пожары из-за обломков - ОВА

Ивано-Франковскую область на рассвете российские войска атаковали ударными дронами, нацеленными на объекты критической инфраструктуры, но все воздушные цели были обезврежены, из-за обломков возникли пожары, сообщила в четверг глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.

Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью были объекты критической инфраструктуры. Все воздушные цели обезврежены. В результате падения обломков возникли пожары. К счастью, обошлось без пострадавших - сообщила Онищук в Telegram.

На месте, по ее словам, работают соответствующие службы.

"Ситуация контролируемая. Слова благодарности силам ПВО, которые стоит на защите нашего неба", - указала глава ОВА.

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы